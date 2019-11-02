Директор «Чертаново»: пост Уткина — чушь собачья, это какая-то акция против нас

Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал сообщение известного блогера Василия Уткина.



Уткин ранее указал на финансовые несостыковки в клубе. По его словам, «Чертаново» не может заниматься коммерческой деятельностью, поскольку является государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. В связи с этим он задался вопросом, куда деваются деньги от продажи игроков, которые, по закону, не могут оказаться в бюджете клуба.



«Это всё чушь собачья, все деньги поступили на счёт школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС. Это просто какая-то акция против нас. Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ, возможно, кого-то злит», — цитирует Ларина Sport24.

«Где ж деньги?» Уткин указал на финансовые несостыковки в «Чертаново»