Новиков: в первый раз слышу, что Филипп разочаровался в «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков подвёл итоги матча 15-го труа Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).
«Первый тайм был неудачный: нам не хватало движения в середине поля. Из-за отсутствия динамики «Ахмат» имел преимущество. Но во втором тайме мы провели замены, переиграли соперника, хотя и остались вдесятером. И забили гол на последних минутах. Почему не было движения в центре поля? Проанализируем игру, проговорим с ребятами этот момент. С этим разберёмся в ближайшие день-два. Что касается Н’Жье, то его позиция зависит от схемы и соперника. Он может играть на нескольких позициях, нас это устраивает.
Санкций к Каборе за красную карточку не будет. Судья принял такое решение, а что касается судейства в целом, то комментировать его, с вашего позволения, не буду.
В первый раз слышу, что Филипп разочаровался в «Динамо». Ему очень нравится в Москве и в клубе. Рассчитываем, что в ближайшее время он сможет выдерживать игру полностью. На данный момент он не выдержит оба тайма, поэтому используем его так. Так что с Филиппом всё отлично, его всё устраивает. Хочется больше играть, но сейчас он набирает форму после травмы. Мы на него рассчитываем. Выбор пенальтиста? У нас два штатных исполнителя — Жоаозиньо и Панченко. На поле был только Панченко, поэтому он и бил», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 2 ноября 2019
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