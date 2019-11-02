Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, забив в 10 матчах подряд
Забив «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии, форвард «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, сообщает Gracenote Live в своём «твиттере».
Поляк забивает уже в 10 встречах немецкого первенства подряд. До него это удавалось только Клаусу Аллофсу («Кёльн»), результативная серия которого началась в апреле и завершилась в сентябре 1984 года, и Пьеру-Эмерику Обамеянгу («Боруссия» Дортмунд), забивавшему с мая по октябрь 2015 года. Уже в следующем матче с дортмундской «Боруссией» 31-летний нападающий может обновить рекорд по количеству матчей с забитыми мячами.
В текущем сезоне на клубном уровне Левандовски принимал участие в 15 матчах. На счету форварда 19 результативных ударов.
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