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Максименко в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Спартаке»

Максименко в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный сайт красно-белых.

В голосовании болельщиков 21-летний вратарь набрал 22% голосов. Второе и третье места заняли соответственно защитники Самуэль Жиго (15%) и Георгий Джикия (14%).

Максименко в минувшем месяце сыграл в составе «Спартака» 3 матча и пропустил 1 мяч.

«Получать этот приз в третий раз приятно и неожиданно. Я и представить не мог, что такое возможно! Хочу ещё раз поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за меня. Очень рад такому достижению, но при этом готов поделиться им с партнёрами по команде, потому что они не меньше меня достойны похвалы и признания!» — сказал Максименко по случаю своей победы в голосовании.

«Спартак» разгромил «Арсенал» со счётом 5:2 и обошёл его в молодёжном первенстве
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