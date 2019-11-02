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Бильярдный удар с лёта в угол Снодграсса — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Ньюкасл»

Бильярдный удар с лёта в угол Снодграсса — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Ньюкасл»
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:3 в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт на 16-й минуте открыл защитник гостей Киран Кларк. Спустя 6 минут «Ньюкасл» удвоил преимущество после гола защитника Федерико Фернандеса. На 48-й минуте защитник Деандре Йедлин забил третий гол гостей, но его отменили после консультации с VAR. Через 3 минуты «Ньюкасл» всё же довёл счёт до крупного после точного удара со штрафного полузащитника Джонджо Шелви. На 73-й минуте защитник хозяев Фабиан Бальбуэна отыграл один мяч, а на 90-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Роберт Снодграсс, эффектно пробив с лёта, установил окончательный счёт встречи.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Ньюкасл Юнайтед», набрав 12 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, а «Вест Хэм Юнайтед» с 13 очками — 12-е.

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