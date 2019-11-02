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Голкипер «Униона» выгнал с поля фанатов в масках в матче Бундеслиги с «Гертой»

Голкипер «Униона» выгнал с поля фанатов в масках в матче Бундеслиги с «Гертой»
Футбол / Германия 0

В матче 10-го тура чемпионата Германии между берлинскими «Унионом» и «Гертой» случился любопытный эпизод, главным действующим лицом которого стал польский голкипер Рафал Гикевич.

Как сообщает Goal.com в своём «твиттере», непосредственно во время встречи на поле выскочили несколько болельщиков в масках. В ситуацию вмешался вратарь хозяев, который прогнал фанатов назад на трибуны.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Goal.com.

Матч между «Унионом» и «Гертой» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола во встрече стал Себастьян Полтер, который на 90-й минуте реализовал 11-метровый удар.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Герта» (11 очков) занимает 11-е место, «Унион» (10) — 13-е.

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