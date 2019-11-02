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«Боруссия» Д разгромила «Вольфсбург» и вышла на 2-е место в таблице Бундеслиги

«Боруссия» Д разгромила «Вольфсбург» и вышла на 2-е место в таблице Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Боруссии» отличились нападающий Торган Азар, защитник Рафаэл Геррейру и хавбек Марио Гётце, реализовавший пенальти.

Эта победа позволила «Боруссии» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды из Дортмунда 19 очков. «Вольфсбург» (17) занимает седьмое место.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Азар – 52'   2:0 Геррейру – 58'   3:0 Гётце – 88' (пен)

В другом матче 10-го тура Бундеслиги «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Вердера» по одному мячу забили хавбек Милот Рашица и защитник Теодор Гебре Селасси. Автором обоих голов «Фрайбурга» стал форвард Нильс Петерсен.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
2 : 2
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Рашица – 9'   1:1 Петерсен – 28'   2:1 Гебре Селасси – 59'   2:2 Петерсен – 90+3'
Удаления: нет / Хаберер – 87'
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