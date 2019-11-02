«Боруссия» Д разгромила «Вольфсбург» и вышла на 2-е место в таблице Бундеслиги

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Боруссии» отличились нападающий Торган Азар, защитник Рафаэл Геррейру и хавбек Марио Гётце, реализовавший пенальти.

Эта победа позволила «Боруссии» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды из Дортмунда 19 очков. «Вольфсбург» (17) занимает седьмое место.

В другом матче 10-го тура Бундеслиги «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Вердера» по одному мячу забили хавбек Милот Рашица и защитник Теодор Гебре Селасси. Автором обоих голов «Фрайбурга» стал форвард Нильс Петерсен.