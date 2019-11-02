«Боруссия» Д разгромила «Вольфсбург» и вышла на 2-е место в таблице Бундеслиги

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В составе «Боруссии» отличились нападающий Торган Азар, защитник Рафаэл Геррейру и хавбек Марио Гётце, реализовавший пенальти.
Эта победа позволила «Боруссии» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды из Дортмунда 19 очков. «Вольфсбург» (17) занимает седьмое место.
В другом матче 10-го тура Бундеслиги «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:2.
В составе «Вердера» по одному мячу забили хавбек Милот Рашица и защитник Теодор Гебре Селасси. Автором обоих голов «Фрайбурга» стал форвард Нильс Петерсен.
- 2 ноября 2019
-
19:50
-
19:36
-
19:33
-
19:26
-
19:25
-
19:24
-
19:15
-
19:07
-
19:04
-
18:56
-
18:46
-
18:40
-
18:35
-
18:31
-
18:27
-
18:23
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:33
-
17:21
-
17:14
-
17:13
-
17:01
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:12
-
16:10