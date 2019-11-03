Роналду задел локтем игрока «Торино». Тот изобразил адские муки

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Ювентус». Туринское дерби состоялось на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «старой синьоры».



Во втором тайме встречи произошёл странный эпизод. На 65-й минуте нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, находясь в штрафной соперника, прошёл мимо защитника «Торино» Армандо Иццо и слегка задел того локтем. Защитник упал на газон и стал корчиться от боли, выпрашивая у главного арбитра встречи Даниэле Довери удаление португальского игрока. Судья в свою очередь не стал наказывать ни Роналду, ни Иццо.



«Ювентус» остаётся непобедимым в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В 11 матчах команда Маурицио Сарри одержала 9 побед и дважды сыграла вничью.



«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Торино» (11) занимает 13-е место.