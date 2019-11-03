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Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов обслужит израильтянин Гринфельд

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов обслужит израильтянин Гринфельд
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА назначил бригады арбитров, которые будут работать на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» — «РБ Лейпциг».

Встречу обслужит смешанная бригада арбитров во главе с израильтянином Орелем Гринфельдом. В роли ассистентов главного рефери выступят израильские арбитры Рой Хассан и Идан Яркони. За VAR на матче будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и его помощник, израильтянин Рой Райншрайбер. Четвёртый рефери — израильтянин Эйтан Шмулевич.

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится во вторник, 5 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

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