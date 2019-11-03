Тедеско: надеюсь на скорую встречу с Черчесовым

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о наставнике национальной команды России Станиславе Черчесове.
«Уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит и анализирует матчи, планирует состав на предстоящие матчи сборной. То, что он не видит Романа Зобнина на позиции крайнего защитника — почему нет, если у него есть ещё три-четыре игрока на этой позиции. Я уважаю его мнение. Но у нас «Спартак», и у нас другие тактические задачи. Считаю, что Роман отлично справился на этой позиции и, может быть, ещё сыграет на ней. Он универсальный игрок и хорошо выступает в любом амплуа.
Мы ещё не встречались с Черчесовым, но это в планах. Мне эта встреча была бы очень интересна, он важный тренер как для сборной, так и для «Спартака», так как он тоже тренирует наших футболистов во время тренировок сборной. Надеюсь, скоро эта встреча состоится. К сожалению, последнее время у нас очень плотный график», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 3 ноября 2019
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