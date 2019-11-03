Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско: надеюсь на скорую встречу с Черчесовым

Тедеско: надеюсь на скорую встречу с Черчесовым
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о наставнике национальной команды России Станиславе Черчесове.

«Уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит и анализирует матчи, планирует состав на предстоящие матчи сборной. То, что он не видит Романа Зобнина на позиции крайнего защитника — почему нет, если у него есть ещё три-четыре игрока на этой позиции. Я уважаю его мнение. Но у нас «Спартак», и у нас другие тактические задачи. Считаю, что Роман отлично справился на этой позиции и, может быть, ещё сыграет на ней. Он универсальный игрок и хорошо выступает в любом амплуа.

Мы ещё не встречались с Черчесовым, но это в планах. Мне эта встреча была бы очень интересна, он важный тренер как для сборной, так и для «Спартака», так как он тоже тренирует наших футболистов во время тренировок сборной. Надеюсь, скоро эта встреча состоится. К сожалению, последнее время у нас очень плотный график», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Тедеско: подумаем над тем, чтобы сыграть с «Арсеналом» в четыре защитника
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019