Генеральный директор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о работе судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).

«Что касается судейства, то у нас редко когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих. К нам приезжал Роззетти и пояснял, как работает VAR и как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится, Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.