«Вальядолид» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры
В матче 12-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Вальядолида» Хоакин Фернандес. В начале второго тайма, на 50-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал нападающий «Вальядолида» Энес Унал. В компенсированное время встречи форвард хозяев Сандро Рамирес довёл счёт до разгромного.
«Вальядолид» набрал 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 22 очка в 11 матчах.
- 3 ноября 2019
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