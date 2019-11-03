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«Вальядолид» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры

«Вальядолид» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 12-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Вальядолида» Хоакин Фернандес. В начале второго тайма, на 50-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал нападающий «Вальядолида» Энес Унал. В компенсированное время встречи форвард хозяев Сандро Рамирес довёл счёт до разгромного.

«Вальядолид» набрал 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 22 очка в 11 матчах.

Испания - Примера. 12-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Фернандес – 40'   2:0 Унал – 50' (пен)   3:0 Рамирес – 90+4'
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