Карпов: Азмун играл очень грубо в матче «Зенит» — ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов дал комментарий после выездного матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Мы играли на победу и всегда будем играть на победу, но удаление сказалось и повлияло на игру. Конечно, волнение было, но с начальным свистком оно пропало, и по игре это было видно.

Во втором тайме после удаления все атаки были в нашу сторону. Было очень тяжело физически, да и морально тоже. Когда играешь против Артёма Дзюбы, это всегда будет так.

Кто у соперника больше всего впечатлил? «Зенит» — очень хорошая команда, все понравились. Ничего больше не могу сказать. Мне есть куда стремиться. Гол Николы Влашича сказался, мы выходили на второй тайм без волнения.

Сердар Азмун наиграл на несколько жёлтых карточек? Я не знаю, это решать не мне, а судье. А так, можно сказать, да. Была очень грубая игра от него.

Когда играешь, не замечаешь, что кричат фанаты, что вообще происходит за пределами поля. Конечно, будем стараться, будем идти от матча к матчу, набираться опыта и сыгранности», — сказал Карпов в интервью пресс-службе «армейцев».

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.