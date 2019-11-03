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Бабаев: видимо, судье Мешкову нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА

Бабаев: видимо, судье Мешкову нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о судействе в выездном матче 15-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

«Вчера была хорошая игра, отличный стадион, великолепная футбольная атмосфера. Но, к сожалению, в очередной раз матч был подпорчен необъективным судейством. И самое печальное, что, как выясняется, даже VAR не в состоянии исправить ситуацию, если в тех или иных моментах использовать его по принципу трёх обезьян.

А Виталию Мешкову, который как раз был судьёй VAR в этом матче, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста всё лицо в крови, то решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вилков — суперзвезда. «Зениту» с ним не повезло
А ЦСКА, «Спартаку» и всем остальным — тем более.
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