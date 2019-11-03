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Президент «Пюника» рассказал, чем будет заниматься Тарханов на новой должности

Президент «Пюника» рассказал, чем будет заниматься Тарханов на новой должности
Футбол / Прочие турниры 0

Президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян рассказал о функциях российского специалиста Александра Тарханова в должности вице-президента клуба.

«Александр Тарханов будет курировать вопросы, связанные со спортивной частью, не с административной. Те самые вопросы, в которых он эксперт: наша детская академия, первая и вторая команды. Он мне во всём очень помогает, и мы планируем с ним продолжить дружить и вести долгосрочное сотрудничество», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тарханов возглавил «Пюник» в апреле 2019 года. Ранее специалист работал в ряде российских клубов, среди которых московский ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Ахмат», «Кубань», «Химки» и «Урал». Также Тарханов тренировал команды из Узбекистана и Болгарии.

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