Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к возвращению в «Милан», сообщает Marca.
Согласно информации источника, 38-летний нападающий и россонери заинтересованы в сотрудничестве. В миланском клубе надеются, что уровень шведа, который он демонстрировал в MLS, позволит ему успешно выступать в чемпионате Италии.
Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Всего в составе россонери он провёл 85 матчей и забил 56 мячей. С командой он выиграл два трофея — чемпионат и Суперкубок Италии.
В текущем сезоне швед принял участие в 31 матче. На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт нападающего с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца текущего года.
Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в «Болонью» из-за Михайловича
- 3 ноября 2019
-
18:32
-
18:29
-
18:06
-
18:04
-
17:47
-
17:40
-
17:37
-
17:20
-
17:12
-
16:56
-
16:48
-
16:40
-
16:31
-
16:28
-
16:10
-
16:03
-
15:57
-
15:47
-
15:44
-
15:19
-
15:13
-
15:08
-
14:43
-
14:34
-
14:33
-
14:29
-
14:19
-
14:17
-
14:10
-
14:10
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:31
-
13:30
Партнерский контент