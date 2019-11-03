Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к возвращению в «Милан», сообщает Marca.

Согласно информации источника, 38-летний нападающий и россонери заинтересованы в сотрудничестве. В миланском клубе надеются, что уровень шведа, который он демонстрировал в MLS, позволит ему успешно выступать в чемпионате Италии.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Всего в составе россонери он провёл 85 матчей и забил 56 мячей. С командой он выиграл два трофея — чемпионат и Суперкубок Италии.

В текущем сезоне швед принял участие в 31 матче. На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт нападающего с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца текущего года.