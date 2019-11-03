Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин прокомментировал спорные моменты из матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1).
«На 54-й минуте произошёл фол в центре поля, в результате чего вторую жёлтую карточку получил игрок ЦСКА Бийол. Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока. Соответственно решение судьи остаётся в силе, и видеоассистенты, даже в случае допущенной им ошибки, не имеют права вмешиваться.
В самом начале матча произошёл фол со стороны Азмуна, и судья, который находился в очень хорошей позиции, зафиксировал нарушение и решил не прибегать к дисциплинарным санкциям. Задача видеоассистента в этой ситуации заключается в том, чтобы проверить решение судьи на предмет того, не является ли оно очевидно ошибочным с точки зрения невынесения прямой красной карточки. Момент дискуссионный, нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова, но нет скорости, силы, интенсивности. Соответственно этот момент имеет характеристики как для жёлтой карточки, так и для красной. Если судья показывает жёлтую карточку, VAR не вмешивается. То же самое и с красной карточкой.
В этом сезоне было несколько похожих ситуаций, в частности в игре ЦСКА с „Краснодаром“, где также использовалась система VAR. Жёлтую карточку в одном из эпизодов получил Ахметов за фол против Кайо. Нога у Ахметова была достаточно высоко, и на встречном движении шипами он попал в бок футболиста „Краснодара“. Судья, который также находился в хорошей позиции, определил нарушение, показал жёлтую. Смотрели VAR, чтобы решить, не было ли там фола на красную. Но контакт был вскользь, не прямой. Подобные ситуации часто разбираются на семинарах УЕФА, в частности Розетти подчеркнул, что VAR вмешивается только в случае явных, очевидных ошибок. Не может быть такого, чтобы дискуссионный момент приводил к пересмотру изначального решения судьи», — рассказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 3 ноября 2019
-
21:34
-
21:27
-
21:17
-
21:16
-
21:06
-
21:04
-
20:55
-
20:37
-
20:36
-
20:16
-
20:13
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:54
-
19:52
-
19:33
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:58
-
18:54
-
18:32
-
18:29
-
18:06
-
18:04
-
17:47
-
17:40
-
17:37
-
17:20
-
17:12
-
16:56
-
16:48
-
16:40
-
16:31