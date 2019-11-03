Видео: таинственные жесты дедушки-фаната перед камбэком «Краснодара»
Интересный момент был зафиксирован на видео в сегодняшнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:2. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Ростова», в составе которого дублем отметился Алексей Ионов. Хозяева избежали поражения благодаря голам в компенсированное ко второму тайму время в исполнении Ивана Игнатьева и Уроша Спаича.
За несколько минут до камбэка хозяев один из болельщиков пожилого возраста проделал таинственные действия.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ростов», набрав 30 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.
Президент «Ростова»: матчи бывают неприятными, обидными, но это и есть футбол
- 3 ноября 2019
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