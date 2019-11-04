Рыков назвал главную причину неудач «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о причинах неудач столичного клуба, а также рассказал об изменениях, связанных с приходом в первую команду исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова.

«Для «Динамо» борьба за выживание — не то, чем оно должно заниматься. Не то место, где мы должны быть.

Наверное, обновление состава — главная причина неудач. Состав сильно обновился, новички не сразу приезжали на сборы. Перестраивались по ходу сезона. Всегда тяжело в таких ситуациях что-то создавать. Есть известная фраза «ломать — не строить». Строить всегда сложнее. Видимо, что-то у нас не получалось. И сейчас главное — набирать очки, добиваться результата — это будет основной показатель работы.

Взаимопонимание с каждым днём улучшается. Повлияла и пауза перед матчем с «Краснодаром», когда смогли на тренировках еще лучше сыграться. Кроме того, появление нового тренера всегда дает всплеск и эмоции. Вот мы и видим результат — стали набирать очки.

Конечно, помню первые слова Кирилла Новикова. Была установка играть компактно, искать зоны у «Краснодара». Он играет высоко, особенно это касается его крайних защитников, через которых нам надо было атаковать. А в остальном много слов Новикову говорить не пришлось. Мы ведь Саныча и до этого знали. Он работал в дубле, видели его постоянно на базе — это не новый для нас человек", — приводят слова Рыкова «Известия».