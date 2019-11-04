Давид Сильва может пропустить матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что полузащитник команды Давид Сильва рискует пропустит матч с «Ливерпулем» в Премьер-лиге из-за травмы, полученной в матче с 11-го тура национального чемпионата с «Саутгемптоном» (2:1).
«За пять минут до окончания первого тайма в матче с «Саутгемптоном» Давид сказал, что у него есть боль в мышцах. Всегда, когда у тебя проблемы с мыщцами, восстановление занимает от 10 до 12 дней», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 31 очко после 11 туров. «Манчестер Сити» располагается на втором месте, отставая от мерсисайдского клуба на 6 очков.
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