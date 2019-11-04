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Черчесов: в детстве играли на камнях. А я вратарь

Черчесов: в детстве играли на камнях. А я вратарь
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями об игре в футбол в детстве.

«Дотошно не вспомню, в каких условиях мы играли в детстве. Школа на школу, «Кожаный мяч», поля были совершенно… Реально играли на камнях. А я вратарь. Мяч летит, нужно ловить. Непросто было. Сложно ли было в таких условиях совершенствовать мастерство? Совершенствовать мастерство, возможно, нет, но вот характер — да.

В таком возрасте, играя с мужиками и, не дай бог, постоянно проигрывая, не так ты время используешь. А играть против игроков своего возраста и выигрывать — другое дело. Нельзя 17-летними играть против взрослых, если уровень перерос», — сказал Черчесов в эфире канала «Матч Премьер».

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