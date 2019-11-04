Видео: потрясающий огненный перформанс с драконом от марокканских фанатов

Перед началом матча первого раунда 1/8 финала арабской Лиги чемпионов между марокканскими командами «Раджа Касабланка» и «Видад», который состоялся в минувшие выходные, болельщики устроили уникальный перформанс.



Фанаты гостей покрыли всю трибуну красочной мозаикой, сопроводив её ярким файер-шоу. Над трибуной был размещён огромный дракон, который двигался с помощью специальной подвески. На баннере из его пасти вырывалось пламя, а в его лапах находился трофей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Матч «Раджа Касабланка» – «Видад» завершился со счётом 1:1. Гости вышли вперёд на 33-й минуте, а во втором тайме, на 48-й минуте, хозяева восстановили равновесие. Ответная встреча команд состоится 23 ноября на домашнем стадионе «Видада».