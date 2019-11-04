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Азмун рассказал о своём будущем в «Зените»

Азмун рассказал о своём будущем в «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что хотел бы выступать за клуб из Санкт-Петербурга ещё долгое время.

«Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то результативность происходит благодаря поддержке партнёров, болельщиков, тренеров и работников клуба.

У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь буду играть за «Зенит» ещё долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха», — цитирует Азмуна официальный сайт УЕФА.

Иранский нападающий забил в этом сезоне 4 гола и отдал 5 результативных передач в 14 матчах чемпионата России.

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