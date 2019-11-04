Итальянский ассистент Шевченко сделал тату в виде герба Украины

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера сделал себе новую татуировку в виде герба Украины и выложил фото в своём «Инстаграме».
48-летний итальянец подписал фотографию «Моя новая татуировка» и поставил флаг Украины с сердечком.
В штаб Андрея Шевченко входят два итальянских специалиста: Мауро Тассотти и тренер-аналитик Андреа Малдера, а также Александр Шовковский, тренер вратарей.
В октябре сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы—2020. Команда занимает первое место в группе В отборочного этапа Евро-2020 и имеет 6 очков преимущества над сборной Португалией, которая сыграла на один матч меньше. Подопечным Андрея Шевченко достаточно сыграть вничью с Сербией, чтобы гарантировать себе место среди сеяных команд во время жеребьёвки группового этапа.
- 4 ноября 2019
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:23
-
15:08
-
15:08
-
14:33
-
14:32
-
14:22
-
14:02
-
13:52
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:09
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
11:44
-
11:42
-
11:18
-
11:06
-
10:50
-
10:37
-
10:22
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
08:48
-
08:27
-
06:47