Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Итальянский ассистент Шевченко сделал тату в виде герба Украины

Итальянский ассистент Шевченко сделал тату в виде герба Украины
Футбол / Евро-2020 0

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера сделал себе новую татуировку в виде герба Украины и выложил фото в своём «Инстаграме».

48-летний итальянец подписал фотографию «Моя новая татуировка» и поставил флаг Украины с сердечком.

В штаб Андрея Шевченко входят два итальянских специалиста: Мауро Тассотти и тренер-аналитик Андреа Малдера, а также Александр Шовковский, тренер вратарей.

В октябре сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы—2020. Команда занимает первое место в группе В отборочного этапа Евро-2020 и имеет 6 очков преимущества над сборной Португалией, которая сыграла на один матч меньше. Подопечным Андрея Шевченко достаточно сыграть вничью с Сербией, чтобы гарантировать себе место среди сеяных команд во время жеребьёвки группового этапа.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019