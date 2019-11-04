Итальянский ассистент Шевченко сделал тату в виде герба Украины

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера сделал себе новую татуировку в виде герба Украины и выложил фото в своём «Инстаграме».

48-летний итальянец подписал фотографию «Моя новая татуировка» и поставил флаг Украины с сердечком.

В штаб Андрея Шевченко входят два итальянских специалиста: Мауро Тассотти и тренер-аналитик Андреа Малдера, а также Александр Шовковский, тренер вратарей.

В октябре сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы—2020. Команда занимает первое место в группе В отборочного этапа Евро-2020 и имеет 6 очков преимущества над сборной Португалией, которая сыграла на один матч меньше. Подопечным Андрея Шевченко достаточно сыграть вничью с Сербией, чтобы гарантировать себе место среди сеяных команд во время жеребьёвки группового этапа.