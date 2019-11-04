«Крылья Советов» — «Рубин»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Состав «Крыльев Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.



Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.



Состав «Рубина»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев, Подберёзкин, Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.



Запасные: Коновалов, Волк, Агапов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Кипиани, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз: Безбородов постарается не испортить матч После субботнего листопада в РПЛ Безбородов сумеет удержать игру под контролем.