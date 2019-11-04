«Крылья Советов» — «Рубин»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Состав «Крыльев Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
Состав «Рубина»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев, Подберёзкин, Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Волк, Агапов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Кипиани, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
- 4 ноября 2019
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:23
-
15:08
-
15:08
-
14:33
-
14:32
-
14:22
-
14:02
-
13:52
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:09
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
11:44
-
11:42
-
11:18
-
11:06
-
10:50
-
10:37
-
10:22
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
08:48
-
08:27
-
06:47