Дзюба: не думаю, что «Зенит» настолько слаб, что у нас нет шансов с «РБ Лейпциг»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».



«Мы не совсем правильно сыграли впереди в первом матче, в контратаках у нас были возможности из-за высокого прессинга соперника, но принимали неверные решения, это нам помешало. Первый пропущенный гол был не самым обязательным, а второй сумасшедшим. На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов. Соперника уважаем. С нетерпением ждём завтрашнего матча, это один из самых ключевых матчей в группе.

Соперник не боится играть один в один, современный футбол, накрывают моментально. Они не мифические, мне в Лионе было непросто против Марсело — здоровый парень. Но у «РБ Лейпциг» сильные защитники, которые не дают разворачиваться, физические крепкие ребята. Нужно играть в одно-два касания, чтобы они не успевали нас накрывать", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится завтра, 5 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.