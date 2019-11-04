Турнирная таблица чемпионата России по футболу после первого круга
Матчами 15-го тура завершился первый круг Российской Премьер-Лиги. Лидером первую половину чемпионата завершил «Зенит», набрав 33 очка. В зоне вылета — «Ахмат» и «Сочи», в активе которых 14 и 13 очков соответственно.
После первой половины турнирная таблица чемпионата имеет следующий вид.
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|«Зенит»
|15
|33
|2
|«Ростов»
|15
|30
|3
|«Локомотив»
|15
|30
|4
|«Краснодар»
|15
|29
|5
|ЦСКА
|15
|27
|6
|«Арсенал»
|15
|19
|7
|«Крылья Советов»
|15
|18
|8
|«Оренбург»
|15
|18
|9
|«Спартак»
|15
|18
|10
|«Урал»
|15
|18
|11
|«Уфа»
|15
|17
|12
|«Рубин»
|15
|17
|13
|«Динамо»
|15
|15
|14
|«Тамбов»
|15
|14
|15
|«Ахмат»
|15
|14
|16
|«Сочи»
|15
|13
С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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