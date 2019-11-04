Турнирная таблица чемпионата России по футболу после первого круга

Матчами 15-го тура завершился первый круг Российской Премьер-Лиги. Лидером первую половину чемпионата завершил «Зенит», набрав 33 очка. В зоне вылета — «Ахмат» и «Сочи», в активе которых 14 и 13 очков соответственно.

После первой половины турнирная таблица чемпионата имеет следующий вид.

Место Команда Игры Очки 1 «Зенит» 15 33 2 «Ростов» 15 30 3 «Локомотив» 15 30 4 «Краснодар» 15 29 5 ЦСКА 15 27 6 «Арсенал» 15 19 7 «Крылья Советов» 15 18 8 «Оренбург» 15 18 9 «Спартак» 15 18 10 «Урал» 15 18 11 «Уфа» 15 17 12 «Рубин» 15 17 13 «Динамо» 15 15 14 «Тамбов» 15 14 15 «Ахмат» 15 14 16 «Сочи» 15 13

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.