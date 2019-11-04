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Турнирная таблица чемпионата России по футболу после первого круга

Турнирная таблица чемпионата России по футболу после первого круга
Футбол / РПЛ 0

Матчами 15-го тура завершился первый круг Российской Премьер-Лиги. Лидером первую половину чемпионата завершил «Зенит», набрав 33 очка. В зоне вылета — «Ахмат» и «Сочи», в активе которых 14 и 13 очков соответственно.

После первой половины турнирная таблица чемпионата имеет следующий вид.

МестоКомандаИгрыОчки
1«Зенит»1533
2«Ростов»1530
3«Локомотив»1530
4«Краснодар»1529
5ЦСКА1527
6«Арсенал»1519
7«Крылья Советов»1518
8«Оренбург»1518
9«Спартак»1518
10«Урал»1518
11«Уфа»1517
12«Рубин»1517
13«Динамо»1515
14«Тамбов»1514
15«Ахмат»1514
16«Сочи»1513

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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