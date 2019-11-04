Радимов — о матче «Спартак» — «Арсенал»: без Шюррле тяжко идёт
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал отсутствие полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Без Шюррле тяжко идёт», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
Ранее Радимов несколько раз сравнивал Шюррле с бывшим хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио. Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в конце июля на правах аренды. Красно-белые могут выкупить игрока у немецкого клуба.
Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».
Радимов: убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра!
- 4 ноября 2019
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