Радимов — о матче «Спартак» — «Арсенал»: без Шюррле тяжко идёт

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал отсутствие полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).



«Без Шюррле тяжко идёт», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».



Ранее Радимов несколько раз сравнивал Шюррле с бывшим хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио. Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в конце июля на правах аренды. Красно-белые могут выкупить игрока у немецкого клуба.



Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».

Радимов: убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра!