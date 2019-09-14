Радимов: убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра!
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в очередной раз высказался о полузащитнике московского «Спартака» Андре Шюррле.
«Ребят, убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и… Беккенбауэра!» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
Пост Владислава Радимова
Фото: «Твиттер»
Ранее главный тренер «Зенита-2» два раза сравнил Шюррле с бывшим хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио. Позже 43-летний специалист удалил одно сообщение.
Напомним, сегодня, 14 сентября, «Спартак» на своём поле потерпел поражение со счётом 1:2 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.
Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в конце июля на правах аренды. Красно-белые могут выкупить игрока у немецкого клуба.
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- 14 сентября 2019
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