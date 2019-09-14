Радимов: убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в очередной раз высказался о полузащитнике московского «Спартака» Андре Шюррле.

«Ребят, убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и… Беккенбауэра!» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Пост Владислава Радимова Фото: «Твиттер»

Ранее главный тренер «Зенита-2» два раза сравнил Шюррле с бывшим хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио. Позже 43-летний специалист удалил одно сообщение.

Напомним, сегодня, 14 сентября, «Спартак» на своём поле потерпел поражение со счётом 1:2 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в конце июля на правах аренды. Красно-белые могут выкупить игрока у немецкого клуба.