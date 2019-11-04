Вратарь ХК «Спартак»: команда играла хорошо, Тедеско нужно чуть больше времени

Юлиус Гудачек, вратарь хоккейного клуба «Спартак», прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1).
«Было три-четыре шанса в начале второго тайма, но вратарь «Арсенала» всё потащил. «Спартак» играл хорошо, но вот такой неудобный матч получился.
Да, конечно, я обращал внимание на игру вратарей. Если взять момент с голом «Арсенала», то там было без шансов для Максименко. Шамова увидел впервые, он сыграл отлично, молодец. Если бы вратари делали такое же шоу, как и я, было бы интересно. Надеюсь, Максименко сделает когда-нибудь подобное шоу.
Атмосферу на футболе можно сравнить с хоккеем, только арена больше. Я уже был на дерби с ЦСКА, «Зенитом» и на матче с «Брагой». Тогда было гораздо больше болельщиков, конечно. Фанатская трибуна за воротами делает всю атмосферу на матче. Спасибо, что сканировали мою фамилию. И футболку свою, в которой делал удар по мячу, возьму на своё шоу.
Сегодня я увидел первую игру при Тедеско, также смотрел лучшие моменты из матча с «Ростовом». В последних матчах Ларссон много забивал. Болельщики, конечно, будут недовольны, так всегда при поражениях. Я думаю, что нужно чуть-чуть больше времени.
Хотел бы когда-нибудь сыграть за хоккейный «Спартак» на таком большом стадионе? Да, конечно, без сомнений", — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Отметим, что перед матчем Гудачек нанёс первый удар по мячу.
- 4 ноября 2019
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