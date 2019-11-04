Черышев — в заявке «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Лиллем»
«Валенсия» огласила заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем». В список, состоящий из фамилий 18 футболистов, попал российский полузащитник Денис Черышев.
Заявка «Валенсии»: Силлессен, Доменеч, Гарай, Паулиста, Гайя, Тьерри, Коста, Мангала, Васс, Парехо, Кан Ин, Кондогбиа, Ферран Торрес, Черышев, Гамейро, Родриго, Гомес, Вальехо.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» — «Лилль» состоится завтра, 5 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Валенсия» набрала 4 очка в 3 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Лилль» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Челси» и «Аякс».
- 4 ноября 2019
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