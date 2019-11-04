Роналду поддержал Гомеша, который сломал ногу в матче АПЛ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнёра по национальной команде Андре Гомеша после полученного перелома ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Скорейшего выздоровления, Андре! Вернёшься ещё сильнее. Крепко обнимаю», — написал Роналду в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Гомеш получил травму после фола форварда «шпор» Сон Хын Мина. 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги. Сегодня футболисту была проведена операция. Хирургическое вмешательство прошло успешно.