Клопп: «Ливерпуль» вдохновляется тем, чего добился «Генк»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Генком».
«Генк» — серьёзный клуб. Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это чудесная история успеха. Мы вдохновляемся тем, чего добился «Генк», но должны его обыгрывать. Когда клуб выбрал движение в этом направлении, то молодёжь жаждет проявить себя. Нам по душе, что делают бельгийцы. Спасибо тебе, «Генк», за это.
Нет сомнений, что от нас потребуется выложиться по полной. В группе всё ещё возможно. «Генк» может выйти в Лигу Европы, так что у него есть свои задачи. Надо уважать соперника. История последних двух лет говорит, что мы всегда оказываемся на месте, когда ситуация того требует», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
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