Тедеско — о 9-м месте «Спартака» в РПЛ: сейчас оценивать таблицу бессмысленно

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о положении команды по итогам первого круга нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.



После 15 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 18 очков.



«Мы никогда не говорим о месте в таблице. Понятно, что «Спартак» уже потерял очень много очков. Но наша главная цель сейчас – обретение игровой стабильности и стиля, который поможет качественно играть каждую неделю. Не так, как у нас получилось в первом тайме с «Арсеналом» после хорошего матча с «Локомотивом». Это слишком большая разница. И если такая стабильность придёт, то мы увидим и результат в конце сезона. Сейчас же, повторю, оценивать таблицу бессмысленно», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Тедеско – хороший мужик. Он признаёт свои косяки Тренер «Спартака» честно говорит о судьях, проблемах Шюррле и борьбе с катастрофой в РПЛ.