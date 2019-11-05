«Рома» увеличила предложение «Манчестер Юнайтед» по Смоллингу
«Рома» увеличила предложение о покупке арендованного у «Манчестер Юнайтед» защитника Криса Смоллинга до € 12 млн + € 3 млн в качестве бонусов, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём «твиттере».
Ранее появилась информация, что в Риме состоялась первая встреча между представителями клубов и руководство итальянской команды сделало предложение по переходу 29-летнего защитника в размере € 10 млн.
«Рома» надеется заключить со Смоллингом контракт на постоянной основе. Клуб готовит для Смоллинга контракт до 2024 года с годовой зарплатой в € 3,2 млн.
В этом сезоне английский защитник принял участие в семи матчах итальянского чемпионата, в которых забил один гол. «Рома» занимает третье место в Серии А, набрав 22 очка в 11 турах.
«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место
- 5 ноября 2019
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