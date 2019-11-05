«Рома» увеличила предложение «Манчестер Юнайтед» по Смоллингу

«Рома» увеличила предложение о покупке арендованного у «Манчестер Юнайтед» защитника Криса Смоллинга до € 12 млн + € 3 млн в качестве бонусов, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что в Риме состоялась первая встреча между представителями клубов и руководство итальянской команды сделало предложение по переходу 29-летнего защитника в размере € 10 млн.

«Рома» надеется заключить со Смоллингом контракт на постоянной основе. Клуб готовит для Смоллинга контракт до 2024 года с годовой зарплатой в € 3,2 млн.

В этом сезоне английский защитник принял участие в семи матчах итальянского чемпионата, в которых забил один гол. «Рома» занимает третье место в Серии А, набрав 22 очка в 11 турах.