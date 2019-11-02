«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место

«Рома» обыграла «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте матча. После передачи Леонардо Спинаццолы ворота Алекса Мерета поразил Николо Дзаньоло. На 26-й минуте Александар Коларов мог забить второй мяч, однако не реализовал пенальти. На 55-й минуте «Рома» во второй раз получила шанс забить с 11-метровой отметки. На этот раз к «точке» подошёл Жордан Верету. Француз свой шанс использовал. На 72-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Ирвинга Лосано один мяч отыграл, но уйти от поражения «Наполи» так и не смог.

В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка. «Наполи» (18) — на 7-м месте.