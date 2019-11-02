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«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место

«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место
Футбол / Италия 0

«Рома» обыграла «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте матча. После передачи Леонардо Спинаццолы ворота Алекса Мерета поразил Николо Дзаньоло. На 26-й минуте Александар Коларов мог забить второй мяч, однако не реализовал пенальти. На 55-й минуте «Рома» во второй раз получила шанс забить с 11-метровой отметки. На этот раз к «точке» подошёл Жордан Верету. Француз свой шанс использовал. На 72-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Ирвинга Лосано один мяч отыграл, но уйти от поражения «Наполи» так и не смог.

В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка. «Наполи» (18) — на 7-м месте.

Италия - Серия А. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Дзаньоло – 19'   2:0 Верету – 55' (пен)   2:1 Милик – 72'
Удаления: Четин – 90+5' / нет
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