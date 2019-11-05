Футболисты «Ювентуса» отправились в Москву на матч с «Локомотивом»
Футболисты туринского «Ювентуса» вылетели в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
«Направление — Москва», — сообщается в официальном «твиттере» итальянского клуба.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится 6 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи в 20:55 мск. Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Его ассистентами будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный судья: Франк Шнедер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус». В 3-м туре московский клуб проиграл в Турине со счётом 1:2.
«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте.
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