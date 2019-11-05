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Гомеш выписан из больницы после операции

Гомеш выписан из больницы после операции
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш, ранее получивший перелом, выписан из больницы после операции, сообщает Bleacher Report.

Напомним, на 79-й минуте матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), когда счёт был 1:0 в пользу «шпор», нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил Сона с поля. Сам форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике. Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Тоттенхэм», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон» (11) – 17-й.

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