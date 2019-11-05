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Безбородов обслужит матч 16-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

Безбородов обслужит матч 16-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

8 ноября (пятница)

«Ахмат» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар); инспектор — Сергей Французов (Москва).

9 ноября (суббота)

«Рубин» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Ростов» — «Тамбов»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

10 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Арсенал» — «Зенит»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Сочи» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АVAR — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

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