Розыгрыш двух пар билетов на матч «Локомотив» — «Краснодар»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются две пары билетов на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московский «Локомотив» и «Краснодар».



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.



Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится 10 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Железнодорожники» после 15 туров занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. В свою очередь «Краснодар» (29) — на четвёртом месте. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате». Также доступен календарь матчей РПЛ.