Кутепов — о своей травме: нам Бог не обещал лёгкого пути
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою травму, которую он получил в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Нам Бог не обещал лёгкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него, и что с Ним, за Ним, в Нём и мы его обязательно пройдём, и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни». Из книги «Мечты», — написал Кутепов в своём «инстаграме».
26-летний Кутепов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (в шести — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2021 года.
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Арсеналом»
- 5 ноября 2019
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