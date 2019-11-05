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Кутепов — о своей травме: нам Бог не обещал лёгкого пути

Кутепов — о своей травме: нам Бог не обещал лёгкого пути
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою травму, которую он получил в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).

«Нам Бог не обещал лёгкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него, и что с Ним, за Ним, в Нём и мы его обязательно пройдём, и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни». Из книги «Мечты», — написал Кутепов в своём «инстаграме».

26-летний Кутепов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (в шести — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2021 года.

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