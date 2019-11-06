Промес: Глушаков сливал Карреру? Понятия не имею, как это могло произойти

Бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к Денису Глушакову, с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.



«Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды и в том числе из-за него мы и стали чемпионами.



Я не в курсе, что случилось в итоге, ведь не был в команде на тот момент. Но, повторюсь, — он большой лидер.



Кто-то мог сливать Карреру? Не имею понятия, как это вообще могло бы произойти. Я об этом точно ничего не знаю», — заявил Промес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Ранее Квинси признался о любви к «Спартаку». По его словам, он продолжает следить за московским клубом и знает о нём всё.