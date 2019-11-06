Бубнов о поражении «Зенита»: это наглядная демонстрация разницы Бундеслиги и РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:2).
«Примечательно, что две недели назад в Германии «Зенит» смотрелся гораздо увереннее, особенно в первом тайме. Очевидно, что главная причина в «Лейпциге», который значительно прибавил за этот отрезок, о чём говорит и сегодняшний матч, и вдохновенная игра в чемпионате Германии. Команда Нагельсмана была быстрее «Зенита», неустанно давила, даже поведя в счёте, не отдавала инициативу. «Лейпциг» не позволил сопернику создать даже подобие внятного финального штурма. Это наглядная демонстрация разницы уровней Бундеслиги и чемпионата России», — приводит слова Бубнова Sportbox.
После 4 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы G, набрав 4 очка. «РБ Лейпциг» в свою очередь возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 9 очков.
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