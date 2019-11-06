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Мелкадзе: хотел развеять миф, что не умею забивать голы

Мелкадзе: хотел развеять миф, что не умею забивать голы
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, высказался о своём выступлении в текущем сезоне. В 9 матчах РПЛ нападающий забил 4 мяча.

«После гола «Ростову» я еле сдержал слёзы. Внутри было много эмоций – я ведь долго не забивал. А в этот момент выплеснул всё и ударил в угловой флажок! Хорошо, что ещё жёлтую не дали.

Потом я забил второй – это был один из лучших дней в моей жизни! Но хорошо, что я не остановился на этом – прекрасно понимаю, что четыре гола – это вообще ничего! Нужно продолжать так забивать каждый сезон и всю карьеру.

Больше всего в «Спартаке» давила статистика. Хотел развеять миф, что я не умею забивать. Сейчас получилось», – сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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