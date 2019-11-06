Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес поделился мнением о России.
«Я хорошо адаптировался (в Москве. — Прим. „Чемпионата“), потому что старался не сидеть дома. Много гулял, ездил на метро, выбирался в парки. В общем, изучал Москву и посетил много разных мест в городе. Самые красивые – Патриаршие пруды и Парк Горького.
В Европе формируют мнение о России на основе политических аспектов, но я бы не хотел касаться политики. У меня от России были самые позитивные ожидания, но я не думал, что меня встретят так хорошо. Русские – открытые, добродушные люди. Хотя с виду суровые, неулыбчивые и все в себе – в этом они похожи на немцев. Но стоит лишь обратиться за помощью, все сразу идут навстречу и хотят помочь", — цитирует Хёведеса пресс-служба «Локомотива».
- 6 ноября 2019
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