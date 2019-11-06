Хёведес: моя личность не станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал, что он предпочитает не тратить деньги на дорогие вещи.

«Я не тот человек, которого заботят машины и часы. Не хочу, чтобы люди смотрели на меня через призму дорогих вещей и не считаю, что моя личность станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду. При этом я не критикую тех, кому все это нравится. Просто не считаю дорогие вещи выражением своей личности. Я так воспитан.



Мне нравится тратить на семью, путешествия и благотворительность. Отдаю на благотворительность пять процентов от зарплаты», — приводит слова Хёведеса официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Хёведес принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.