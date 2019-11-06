Венгер готов стать тренером «Баварии»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил готовность возглавить мюнхенскую «Баварию».

«Мне интересна работа в «Баварии». Тренерская работа — это вся моя жизнь. И все тренеры, кого вы спросите, ответят вам так же. Я скучаю по этим временам. Выигрывать матчи, готовить команду и получать удовольствие от этого процесса — это то, чего мне сейчас не хватает. Я начал тренировать в 33 года и продолжал этим заниматься до 69 лет без перерыва и на самом высоком уровне», — приводит слова Венгера Bild со ссылкой на beIN Sports.

«Бавария» занимает четвёртое место в чемпионате Германии, набрав 18 очков.

Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» в период с 1996 по 2018 год. В английском клубе Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги.