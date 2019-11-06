Венгер готов стать тренером «Баварии»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил готовность возглавить мюнхенскую «Баварию».
«Мне интересна работа в «Баварии». Тренерская работа — это вся моя жизнь. И все тренеры, кого вы спросите, ответят вам так же. Я скучаю по этим временам. Выигрывать матчи, готовить команду и получать удовольствие от этого процесса — это то, чего мне сейчас не хватает. Я начал тренировать в 33 года и продолжал этим заниматься до 69 лет без перерыва и на самом высоком уровне», — приводит слова Венгера Bild со ссылкой на beIN Sports.
«Бавария» занимает четвёртое место в чемпионате Германии, набрав 18 очков.
Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» в период с 1996 по 2018 год. В английском клубе Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги.
- 6 ноября 2019
-
14:35
-
14:33
-
14:12
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
13:39
-
13:27
-
13:16
-
12:57
-
12:55
-
12:36
-
12:30
-
12:11
-
12:05
-
11:39
-
11:34
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:46
-
10:34
-
10:10
-
09:57
-
09:39
-
09:37
-
09:19
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
08:10
-
07:13