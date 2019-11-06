Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джака может покинуть «Арсенал» в зимнее трансферное окно

Джака может покинуть «Арсенал» в зимнее трансферное окно
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «канониров» не намерено удерживать Джаку в команде. Сам Джака опасается, что может оказаться на скамейке запасных перед предстоящим чемпионатом Европы. Ранее главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери лишил Джаку капитанской повязки.

Напомним, Джака вступил в конфликт с фанатами «Арсенала», это произошло во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). После замены хавбека освистали трибуны, в ответ капитан «канониров» приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение. Позднее футболист выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свой поступок.

Эмери лишил Джаку капитанской повязки «Арсенала»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019