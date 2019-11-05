Эмери лишил Джаку капитанской повязки «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» лишил полузащитника «канониров» Гранита Джаку капитанской повязки, сообщает BBC.
Напомним, Джака вступил в конфликт с фанатами «Арсенала», это произошло во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). После замены хавбека освистали трибуны, в ответ капитан «канониров» приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение. Позднее футболист выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свой поступок.
Матч «Витория Гимарайнш» — «Арсенал» состоится завтра, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:50 мск.
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