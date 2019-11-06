Гончаренко: Дзагоев будет вне заявки ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» отметил, что полузащитник команды Алан Дзагоев не примет участия в матче, а также высказался о вызове футболистов в национальные команды.



«Завтра Дзагоев будет вне заявки. С „Сочи“ — посмотрим.



Что касается невызова Ахметова в сборную, не мне оценивать, достоин игрок вызова или нет. Что касается его игры, он к нам приходил атакующим полузащитником. Его навыки в большей степени нацелены на пространство между линиями соперника. Мы его использовали в качестве опорника, он здорово прибавил в перехватах и отборах мяча. Он может сыграть ближе к атаке, хотя ему надо вспомнить эти навыки, особенно наладить взаимодействие с нападающими. Ввод Бистровича и Бийола — в том числе заполнение опорной зоны, надо строже располагаться по позициям, что не всегда получалось с Обляковым и Ахметовым.



У нас много игроков вызываются в разные сборные. Это не самая приятная составляющая, но мы понимаем, что есть календарь сборных, еврокубки, чемпионат. Если бы никого не вызвали, это стало бы хорошим подспорьем», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ. Он не играл за «армейцев» больше года